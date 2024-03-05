Putin için tutuklama emri vermişti... UCM'den Rus komutanlar için yeni karar!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova ardından 2 Rus yetkili hakkında daha tutuklama emri çıkardı.

FÜZE SALDIRILARINDAN SORUMLU TUTULDULAR

UCM, Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla üst düzey Rus komutanlar Sergei Kobylash ve Viktor Sokolov hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurarak, söz konusu 2 Rus yetkili hakkında "10 Ekim 2022'den 9 Mart 2023'e kadar Ukrayna elektrik altyapısına karşı gerçekleştirilen füze saldırılarından" sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler olduğunu belirtti.

UCM'nin belirttiği tarihler arasında 58 yaşındaki Kobylash, Rusya Hava Kuvvetleri'nde Uzun Menzilli Havacılık Komutanı olduğunu, 61 yaşındaki Sokolov'un ise Karadeniz Filosun'da amiral olduğunu belirtti.

'RUS KOMUTAN ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI BİLMELİDİR'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, UCM'nin iki Rus komutan hakkında tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşıladyarak, "Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya karşı saldırı emri veren her Rus komutan adaletin yerini bulacağını bilmelidir. Bu tür suçların her faili, sorumlu tutulacaklarını bilmelidir" dedi.

UCM'DEN PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

UCM, geçtiğimiz sene mart ayında Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, Ukrayna'ya yönelik ilk tutuklama emrinde, Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu. Mahkeme, Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkarmıştı.