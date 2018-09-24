Putin İl-20 vakasının ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetleri'nin eylemleri olduğunu yineledi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, Suriye'ye S-300 sevkiyatı kararının alınmasının ardından İsrail tarafının talebi üzerine telefon görüştü.

"Taraflar, İsrail askerleri tarafından İsrail uçaklarının Suriye hava sahasındaki operasyonu hakkında sunulan bilgilerin Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarımlarıyla çelişmesini göz önüne alarak İl-20 vakasını istişare etmeye devam etti" denen açıklamaya göre Putin, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetleri'nin eylemi olduğu üzerinde durduklarını vurguladı.

Rus lider, Suriye hava savunma sistemlerinin kapasitelerinin pekiştirilmesine ilişkin Rusya tarafından alınan kararların yaşanan olaya uygun olduğunun ve öncelikle terörle mücadele görevlerini yerine getiren Rus askerlerin hayatlarına yönelik her türlü olası tehdidi önleme amacı taşıdığının altını çizdi.

(Sputnik)