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Dünya

Putin resmen imzaladı: Kişi başı 81 bin 500 dolar ödenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
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Rusya, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen askerlerin ailelerine para yardımı yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birlikleri'nde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Suriye'de ve Ukrayna'da ölen özel polis ve askerlerinin ölümü ve yaralanmaları durumunda 1 kereye mahsus olarak bu kişilerin ailelerine 5 milyon ruble tutarında eşit paylaştırılmak üzere yardım sağlanır" denildi.

Putin'in imzaladığı kararname ile 2016 yılında kurulan Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), 340 bin personeli bünyesinde barındırıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı olarak faaliyet yürüten birlik Rusya sınırlarının yanı sıra Suriye'de ve Ukrayna'da faaliyetlerini sürdürüyor.

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