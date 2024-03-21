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Dünya

''Putin, kesin sonuca göre yüzde 87,28 oyla seçimin galibi''

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, devlet başkanı seçimini, kesinleşmiş sonuca göre yüzde 87,28 oy alan Vladimir Putin'in kazandığını duyurdu.

AA21 Mart 2024 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
''Putin, kesin sonuca göre yüzde 87,28 oyla seçimin galibi''
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Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanı seçiminin nihai sonucunu açıkladı.

Uzaktan elektronik oylamayla seçime katılım oranının yüzde 77,49 olduğunu, 87 milyon 576 bin 75 kişinin oy kullandığını belirten Pamfilova, "Modern Rusya tarihinde hiç böyle bir gösterge olmamıştı." dedi.

Seçimi, adaylardan mevcut Devlet Başkanı Putin'in oyların yüzde 87,28'ini alarak kazandığını açıklayan Pamfilova, Putin'e 76 milyon 277 bin 708 kişinin oy verdiğini bildirdi.

Diğer adayların da oy oranlarını açıklayan Pamfilova, Komünist Partinin adayı Nikolay Haritonov'un yüzde 4,31 ile 3 milyon 768 bin 470 oy, Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov'un yüzde 3,85 ile 3 milyon 362 bin 484 oy, Liberal Demokrat Partinin adayı Leonid Slutskiy'in yüzde 3,20 ile 2 milyon 797 bin 629 oy aldığını kaydetti.

Yeniden seçilen Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Mayıs ayında mevcut görev süresinin bitmesiyle yemin edecek Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

- PUTİN: "BU DESTEK, RUSYA'YI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİYOR"

Kesinleşmiş resmi seçim sonucunun açıklanmasının ardından Rus lider Putin, video mesaj ile vatandaşlara seslendi.

Ülkede son derece önemli bir seçim kampanyasının sona erdiğine dikkati çeken Putin, her adayın sorunları çözme konusundaki yapıcı önerilerini ortak çalışmalarda ülkenin kalkınması için kullanacaklarını belirtti.

Bu seçimle Rusya'nın bundan sonra izleyeceği yolu seçtiklerine işaret eden Putin, "Bu olayın önemi, seçime gelen seçmenlerin salt çoğunluğu tarafından anlaşıldı." ifadesini kullandı.

Oylamaya katılan herkese teşekkür eden Putin, oyların her birinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Putin, "Desteğiniz için teşekkürler. Benim için bu, seçimlerdeki resmi zaferden daha önemli. Bu, ülkemizin siyasi ve ekonomik gidişatına destektir. Genel sonuçlarımız elbette daha büyük olmalıdır. Ancak bu, Rusya'yı bugün daha da güçlü ve bağımsız hale getiriyor." diye konuştu.

Halkın kendisine olan güvenini haklı çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Putin, "Bu güven düzeyinin Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırdığını ve kişisel olarak benim ve tüm ekibimin daha fazla bağlılık ve verimlilik göstermesi gerektirdiğini anlıyorum." ifadesini kullandı.

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