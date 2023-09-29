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Dünya

Putin kredi yükümlülüklerini haraca benzetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, “Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor.” dedi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Putin kredi yükümlülüklerini haraca benzetti
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamento Konferansı'nda konuştu.

Modern mali sistemin belirli bir kesimin çıkarlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Putin, "Dünyada modern finans ve kredi ilişkileri, yalnızca sözde 'altın milyarın' çıkarlarına hizmet edecek şekilde inşa edilmiştir. Bu altın milyar ülkelerin liderleri, dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar. Teknoloji, bilgi ve finanstaki konumlarını kötüye kullanıyorlar." diye konuştu.

Uluslararası mali sistemde değişiklikler yapılması gerektiğini savunan Putin, "Çünkü gelişmekte olan ülkelerin kredi yükümlülükleri haraca benziyor. Aidat gibi ve böyle olmamalı. Bu nedenle hep birlikte çabalarımızı birleştirerek bu uluslararası alandaki kuralları değiştirmeliyiz." dedi.

Putin, Rusya'nın Latin Amerika ile BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini de söyledi.

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