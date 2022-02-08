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Dünya

Putin-Macron görüşmesi... Sosyal medya bu kareyi konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

8 Şubat 2022 Salı 07:48 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 07:48
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Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, ikili görüşme öncesi basına görüntü vererek kısa açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var" dedi. Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU KARE!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzun masa diplomasisini konuşuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Putin arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu.

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