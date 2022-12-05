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Dünya

Putin, Rusya'da LGBT propagandasını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT ilişkilerini teşvik etmeyi veya 'övmeyi', heteroseksüel olmayan yönelimleri alenen ifade etmeyi veya bunların 'normal' olduğunu öne sürmeyi yasaklayan yasayı onayladı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Putin, Rusya'da LGBT propagandasını yasakladı
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da LGBT propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı. Yasa, Rusya'da yaşa bakılmaksızın LGBT ilişkilerini teşvik etmeyi veya "övmeyi", heteroseksüel olmayan yönelimleri alenen ifade etmeyi veya bunların "normal" olduğunu öne sürmeyi yasa dışı kılarak, "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve/veya tercihleri", pedofili ve cinsiyet değiştirmeyi teşvik edenlere daha ağır cezalar verilmesini sağlayacak. Yasaya göre LGBT propagandaları internet, medya, kitap, görsel-işitsel hizmetler, sinema ve reklam alanlarında yasaklanacak.

Yeni yasaya göre "LGBT propagandası" için 400 bin rubleye ve "LGBT gösterileri ve gençler arasında cinsiyet değişikliğini teşvik eden bilgiler" için 200 bin rubleye kadar para cezası verilecek. Bu para cezaları, tüzel kişiler için sırasıyla 5 milyon rubleye ve 4 milyon rubleye kadar yükselecek.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Rusya Devlet Başkanı Putin
  • LGBT

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