Putin, Rusya'da LGBT propagandasını yasakladı

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da LGBT propagandasını yasaklayan yasayı imzaladı. Yasa, Rusya'da yaşa bakılmaksızın LGBT ilişkilerini teşvik etmeyi veya "övmeyi", heteroseksüel olmayan yönelimleri alenen ifade etmeyi veya bunların "normal" olduğunu öne sürmeyi yasa dışı kılarak, "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve/veya tercihleri", pedofili ve cinsiyet değiştirmeyi teşvik edenlere daha ağır cezalar verilmesini sağlayacak. Yasaya göre LGBT propagandaları internet, medya, kitap, görsel-işitsel hizmetler, sinema ve reklam alanlarında yasaklanacak.

Yeni yasaya göre "LGBT propagandası" için 400 bin rubleye ve "LGBT gösterileri ve gençler arasında cinsiyet değişikliğini teşvik eden bilgiler" için 200 bin rubleye kadar para cezası verilecek. Bu para cezaları, tüzel kişiler için sırasıyla 5 milyon rubleye ve 4 milyon rubleye kadar yükselecek.