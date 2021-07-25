25 Temmuz 2021 Pazar 19:55 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 20:39

Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, geride kalan altı yılda İsrail'in savaş uçaklarıyla düzenlediği füze saldırılarına göz yumdu. İsrail Orta Doğu'daki can düşmanı İran'a ait milisler başta olmak üzere Şam rejimine yüzlerce saldırı düzenledi, Akdeniz kıyısındaki Rus üslerinden hiçbir yanıt verilmedi.

İsrail gizli servisi MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile internet sitesi, yayımladığı özel haberle Orta Doğu'da dengelerin geri dönülemeyecek şekilde değiştiğini duyurdu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmadan uzaklaştığını kaydeden Debka, Moskova'nın Suriye'de radikal bir değişikliğe gittiğini aktardı.

Habere göre, Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren dört İsrail F-16'sı, Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı.

Söz konusu füzelerden yedisi Rus üretimi Pantsir-S ve Buk-M2 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Daha önce Rus füze savunma sistemleri İsrail saldırılarında devreye sokulmamıştı.

DebkaFile yayımladığı haberde ise, Moskova'nın İsrail'in Suriye saldırılarına ilişkin tutumunun Putin ile ABD lideri Joe Biden arasındaki zirvenin ardından değiştiğini savundu.

RUSLAR GELİŞMEYİ DOĞRULADI

Rusya, DebkaFile'ın özel haberini Suudi yayın organı Şarkul Avsat'a doğruladı. DebkaFile, Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce İsrail saldırılarına dair hiçbir yorum yapmadığını vurguluyor.

"UÇAKLARI VURMA EMRİ"

Bir Rus kaynak, Moskova'nın İsrail'in Suriye hava sahasını ihlal eden saldırılarına karşı çıktığını ve hava sahasını kapattığını söyledi. Rus medyası ise, "Suriye'deki Rus yetkililer İsrail füzelerini vurma ve savaş uçaklarını düşürme emri verdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

(Milliyet)