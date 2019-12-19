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Dünya

Putin: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Libya ve Suriye görüşmeleri için Türk heyeti yarın Moskova'ya gelecek. Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz.' dedi.

19.12.2019  14:53 - Güncelleme: 19.12.2019  15:14
Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.
 
Putin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek. Onlarla Moskova'da görüşeceğim" dedi.
 
Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.

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