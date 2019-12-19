Putin: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

19.12.2019 14:53 - Güncelleme: 19.12.2019 15:14

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Putin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek. Onlarla Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.