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Dünya

Putin: Ukrayna Rus uçağını vurmakla suç işledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağını vurmakla 'suç' işlediğini söyledi. Putin, Rusya Soruşturma Komitesine olayı 'iyice' araştırmasını istediğini söyledi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Putin: Ukrayna Rus uçağını vurmakla suç işledi
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Putin, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın roketle vurulmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uçağın Ukrayna tarafından vurulduğuna dikkati çeken Putin, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün esirlerin bölgeye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Putin, "Onlar bunu bildikleri halde uçağı vurdu. Bunu bilerek mi yoksa yanlışlıkla mı yaptılar bilemiyorum. Ancak bunu onların yaptığı aşikar. Çünkü Kiev yönetiminin kontrolünde olan topraklarda saat 11.10'da iki füzenin fırlatıldığı kaydedildi." dedi.

Uçağın taşınabilir uçaksavar füze sistemiyle değil hava savunma sistemleriyle vurulduğunu belirten Putin, "Bu parçalardan belli. Hava savunma sistemlerimiz uçaklarımıza saldıramaz. Sistemlerimizde uçakları tanımlama cihazları var. Bu durumda sistemlerimiz çalışmazdı." şeklinde konuştu.

Putin, uçağın Amerikan Patriot hava savunma sistemi veya Fransız hava savunma sistemleriyle vurulma ihtimali olduğunu ifade ederek, "Her halükarda yaşananlar suçtur. Onlar, sivillere karşı da her gün suç işliyor. Tüm bunları ve en son olayı da soruşturuyoruz." dedi.

Vladimir Putin, Rusya Soruşturma Komitesine olayı "iyice" araştırmasını istediğini söyledi.

RUS UÇAĞININ VURULMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek, "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin terör soruşturması yürütüldüğünü bildirmiş, uçaktaki kara kutular bulunarak incelenmeye alınmıştı.

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