İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5666
  • EURO
    30,5068
  • ALTIN
    1794.42
  • BIST100
    7800.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin Ukrayna sınırına yakın karargahı ziyaret etti
Dünya

Putin Ukrayna sınırına yakın karargahı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin Rostov-na-Donu kentindeki karargahını ziyaret etti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Putin Ukrayna sınırına yakın karargahı ziyaret etti
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov-na-Donu kentinde bulunan karargahını ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından ülkesinin Rostov-na-Donu'daki Güney Askeri Bölgesi'nin karargahına geldi.

Putin'e karargahta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer askeri yetkililer eşlik etti.

Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"la ilgili son durum hakkında bilgi alan Putin'e, yeni model askeri teçhizat tanıtıldı.

  • Putin
  • Rostov-na-Donu
  • karargah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.