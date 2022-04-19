Putin ve Paşinyan'dan 'Türkiye' açıklaması

Başkent Moskova'da bir araya gelen Putin ve Paşinyan, görüşme sonucu ortak bildiri yayımladı.

Kremlin Sarayı'nın web sitesi üzerinden yayımlanan 30 maddeyi içeren ortak bildiride, Rusya ve Ermenistan'ın ikili ilişkilerin geliştirilmesine bağlılığı teyit edildi.

Putin ile Paşinyan'ın, Güney Kafkasya'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen bildiride, "İki taraf, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin düzenli görüşmeleri çerçevesinde yapıcı çalışmaların sürdürülmesi ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla üç ülke arasında imzalanan 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi." denildi.

Bildiride, iki liderin, Karabağ meselesi ve bölgedeki insani sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcılarının başkanlığında Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin aktifleştirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, Rusya'nın Ermenistan'da demir yolu altyapısının yeniden oluşturulmasıyla ilgili projelerde yer almaya hazır olduğu belirtildi.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili komisyonun oluşturulmasının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemine işaret edilen bildiride, "Putin ve Paşinyan, Rusya'nın desteğiyle başlatılan Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki süreci memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.