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Dünya

Putin zafer sonrası halka seslendi: Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 87,14'ünü alan Vladimir Putin kazandı. Putin seçim sonrası halka seslenerek, Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum. Önceliklerimize ve hedeflerimize ulaşmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışanlar (Batılı ülkeler), bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Rusya ile ilgili hedeflerini değiştirmeyeceklerdir” açıklamasında bulundu.

İHA18 Mart 2024 Pazartesi 04:53 - Güncelleme:
Putin zafer sonrası halka seslendi: Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum
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Rusya'da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve bu akşam tamamlanan devlet başkanlığı seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından şu ana kadar yüzde 77'si sayılan oylamaya göre Vladimir Putin yüzde 87,14 aldı.

Putin'i ise Rusya Komünist Partisi'nin adayı olan Nikolay Haritonov yüzde 4,22 ile takip etti. Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov yüzde 4,06 oy alırken Rusya Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slutskiy ise yüzde 3,16 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5'nci kez seçimleri kazanarak 6 yıl daha görevde kalmaya devam edecek.

"TÜM RUS HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Vladimir Putin favorisi olduğu seçimleri kazandıktan sonra başkent Moskova'da kendisi için çalışan gençlerin seçim kampanyası merkezini ziyaret etti. Burada kampanyada görev alanlara ve ekranları başındaki Rus halkına hitaben konuşma yapan Putin, Rus halkına teşekkür ederek, "Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum. Önceliklerimize ve hedeflerimize ulaşmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışanlar (Batılı ülkeler), bu sonuçların ardından daha sofistike bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Rusya ile ilgili hedeflerini değiştirmeyeceklerdir" dedi.

Konuşmasının devamında Ukrayna'daki operasyonlara dair de konuşan Putin, "Her şeyden önce askeri operasyonumuz çerçevesindeki görevleri çözmemiz, savunma kabiliyetlerimizi artırmamız ve silahlı kuvvetleri güçlendirmemiz gerekiyor. Bu zaten çok iyi bir hızda ve mükemmel bir kalitede gerçekleşiyor" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderme ve Rusya'ya karşı hamlelerine yanıt veren Putin, "Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Onlar için yine de bir şey kaybedilmiş değil" şeklinde konuştu.

"NAVALNY ÖLDÜ, BU ÜZÜCÜ BİR DURUMDUR"

Konuşmasında gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Vladimir Putin, Rusya'daki seçimlerde Navalny destekçilerinin oylama sırasındaki eylemlerine dair düşüncelerini aktardı. Eylemleri eleştiren Putin, "Bu tür vakalar cezai yaptırımlara tabidir. Kolluk güçleri bu durumlarla ilgili hukuka uygun hareket edecektir. O (Alexei Navalny) vefat etti ve bu her zaman üzücü bir olaydır. Fakat cezaevlerinde insanların vefat ettiği başka durumlar da oldu. Peki bu tür olaylar ABD'de hiç olmadı mı? Ayrıca ölümünden birkaç gün önce bazı aracılar, Navalny'nin Batı ülkelerinde hapiste olan bazı kişilerle takas edilebileceğine dair teklifleri söyledi. Bana inanırsınız ya da inanmazsınız. Bana bunu söyleyen kişiye daha cümlesini tamamlamadan 'olabilir' dedim. Bir şartla bu teklifi kabul ettim. Takas edebileceğimizi ama geri gelmemesini söyledim. Ancak ne yazık ki bu olay oldu" diyerek Alexei Navalny ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi.

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