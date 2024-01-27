İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den '2. Dünya Savaşı' çıkışı: Tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız
Dünya

Putin'den '2. Dünya Savaşı' çıkışı: Tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet halkına karşı 2. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçların araştırılmaya devam edileceğini belirterek, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 19:50 - Güncelleme:
Putin'den '2. Dünya Savaşı' çıkışı: Tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız
ABONE OL

Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin soykırımına uğrayan Sovyet sivillerinin anısına yapılan anıtın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Sovyet ordusunun 27 Ocak 1944'te Leningrad Kuşatması'nı ortadan kaldırdığını söyledi.

Leningrad Kuşatması'nın zulüm boyutu açısından benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Putin, "Milyondan fazla Leningrad sakini, soğukta açlık ve sonsuz saldırıların kurbanı oldu. Bu veriler, tarihçiler ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı ve belgelerle mahkemede kanıtlandı. Nazilerin, ülkemizin sivil halkına karşı savaşı sırasında işlediği diğer suçların araştırılması konusunda da çalışmalara devam edilecek." dedi.

Bazı ülkelerde tarihin yeniden yazılarak değiştirildiğini ve Nazi idelojisinin benimsendiğini ve yöntemlerinin uygulandığını belirten Putin, bunun Ukrayna'da da yaşandığını aktardı.

Putin, sivil insanların saldırılarda ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.