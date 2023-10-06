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Dünya

Putin'den Batı'ya tepki: Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırmak anlamsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın kendi 'tekeline' karşı gelen herkesten bir düşman yaratmaya çalıştığını belirterek, 'Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırma girişimlerinin anlamsız' olduğunu söyledi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Putin'den Batı'ya tepki: Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırmak anlamsız
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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Putin, "Batı, kendi tekeline karşı gelen herkesten bir düşman yaratmaya çalışıyor, herkes risk altında, Hindistan bile ancak Hindistan yönetimi, bağımsız şekilde ulusunun çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." ifadesini kullandı.

"Hindistan'ı Rusya'dan "uzaklaştırma girişimlerinin anlamsız" olduğunu vurgulayan Putin, Hindistan'ın Başbakan Narendra Modi liderliğinde giderek güçlendiği kaydetti.

Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reform yapılması gerektiğine dikkati çekerek, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin "küresel blokta" daha fazla temsil edilmeyi hak ettiğini belirtti.

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