Putin'den Donbas'la ilgili kritik açıklama: Düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret

Rusya Devleti Başkanı Putin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Putin'in açıklamalarından önemli satır başları:
Ukrayna devletini Rusya kurmuştur. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır. Benim düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret
Donbas, Rusya'nın bir parçasıdır
Ukrayna Bolşevik Politikası sonucu kurulmuştur
Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu
Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu; Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu
Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı
Ukrayna hiçbir zaman gerçek bir devlet olmadı
Ukrayna ihdas edilirken ve tarihi Rusya'nın toprakları Ukrayna'ya bağışlanırken kimse o toprakların sahiplerine fikrini sormadı
Ukrayna, Rus gazını çalmıştır
Ukrayna yetkilileri milliyetçilik virüsü ve yolsuzlukla kirlendi
Ukrayna yabancı güçler tarafından yönetiliyor, bu tüm yönetim birimlerini etkiliyor
Ukrayna'da Rus dili ötekileştirildi
Ukrayna "kukla bir rejim" ile ABD'nin kolonisi
Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz
Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur
Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz
ABD ve NATO, Ukrayna'yı bir savaş tiyatrosuna döndürdü
ABD İHA'ları Rusya üzerinde sürekli casusluk yapıyor
NATO eğitmenleri, Ukrayna'daki tatbikatlarda sürekli yer alıyor
Ukrayna anayasası, yabancı askeri üslerin topraklarında olmasına izin vermiyor
Ukrayna, kendi nükleer silahlarını yapma planı içinde
NATO'nun genişlemeyeceğine dair söz almıştık ancak tam tersi oldu
Ayrıntılar geliyor...