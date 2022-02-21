Putin'den Donbas'la ilgili kritik açıklama: Düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:28

Rusya Devleti Başkanı Putin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından önemli satır başları:

Ukrayna devletini Rusya kurmuştur. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır. Benim düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret

Donbas, Rusya'nın bir parçasıdır

Ukrayna Bolşevik Politikası sonucu kurulmuştur

Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu

Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu; Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu

Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı

Ukrayna hiçbir zaman gerçek bir devlet olmadı

Ukrayna ihdas edilirken ve tarihi Rusya'nın toprakları Ukrayna'ya bağışlanırken kimse o toprakların sahiplerine fikrini sormadı

Ukrayna, Rus gazını çalmıştır

Ukrayna yetkilileri milliyetçilik virüsü ve yolsuzlukla kirlendi

Ukrayna yabancı güçler tarafından yönetiliyor, bu tüm yönetim birimlerini etkiliyor

Ukrayna'da Rus dili ötekileştirildi

Ukrayna "kukla bir rejim" ile ABD'nin kolonisi

Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz

Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur

Eğer Ukrayna kitle imha silahları edinirse küresel durum değişir, bunu göz ardı edemeyiz

ABD ve NATO, Ukrayna'yı bir savaş tiyatrosuna döndürdü

ABD İHA'ları Rusya üzerinde sürekli casusluk yapıyor

NATO eğitmenleri, Ukrayna'daki tatbikatlarda sürekli yer alıyor

Ukrayna anayasası, yabancı askeri üslerin topraklarında olmasına izin vermiyor

Ukrayna, kendi nükleer silahlarını yapma planı içinde

NATO'nun genişlemeyeceğine dair söz almıştık ancak tam tersi oldu

Ayrıntılar geliyor...