Putin: (Ukrayna ile Karadeniz gerilimi) Poroşenko'nun seçilmesi için yapılmış bir provokasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda, Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

Russia Today'in aktardığına göre, yaşananların mart ayındaki seçimler öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poşenko'nun kirli bir oyunu olduğunu söyleyen Putin, "Poroşenko'nun seçimlerde yeniden seçilmesi için Ukrayna tarafından yapılmış açık bir provokasyon, sıkıyönetim ilan etmek için bir bahane" ifadelerini kullandı.

Putin'in sözleri, Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile yaşanan çatışmadan bu yana kendisi tarafından yapılan ilk açıklama oldu.