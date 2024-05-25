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Dünya

Putin'den Ukrayna ile müzakerelerde 'Türkiye' şartı: Buna hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine ilişkin, 'Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız.' dedi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
Putin'den Ukrayna ile müzakerelerde 'Türkiye' şartı: Buna hazırız
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.

Putin ile Lukaşenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

- "UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti: Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor.

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