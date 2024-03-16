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Dünya

Putin'den uzaktan oy! Devlet başkanı seçiminde 4 aday yarışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 adayın yarıştığı devlet başkanı seçiminde oy kullandı. Putin'in oyunu uzaktan elektronik ortamda kullanması dikkat çekti

AA16 Mart 2024 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Putin'den uzaktan oy! Devlet başkanı seçiminde 4 aday yarışıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı.

SEÇİM 17 MART'A KADAR SÜRECEK

Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

4 ADAY YARIŞIYOR

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

SEÇİLİRSE 5'İNCİ KEZ DEVLET BAŞKANI OLACAK

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

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