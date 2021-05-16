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Dünya

Putin'den vatandaşlık istedi: Amerikalılar bana vatan haini diyebilir

ABD'nin 40'ıncı başkanı Ronald Reagan'ın eski danışmanı Suzanne Massie, Vladimir Putin'den kendisine Rus vatandaşlığı vermesini istedi.

DHA16 Mayıs 2021 Pazar 17:30 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:09
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1984'ten 1988'e kadar ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eski ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yeni adı Rusya ile ilişkiler konusunda danışmanlığını yapan Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV televizyon kanalına yaptığı konuşmasında iki ülke halklarının yakınlaşması için uzun yıllar çalıştığını belirterek çalışmalarına devam etmek için Rusya'da kalmak istediğini açıkladı.

"Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum." diyen Suzanne Massie, Rusya'da kalmak için Putin'in Rus vatandaşlığı vermesinin kendisi için bir şeref olacağını sözlerine ekledi.

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