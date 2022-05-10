Putin'in görüntüsü Zafer Günü'ne damga vurdu

Kızıl Meydan'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'ne Putin'in bacağına örttüğü battaniyeli görüntüsü damga vurdu. Rus liderin hasta olduğu iddialarını güçlendiren görüntünün yanı sıra, yüzündeki şişkinlik de dikkat çekti. Vladimir Putin'in kanser olduğu ve ameliyat için gün saydığı belirtiliyor.

YÜZÜ DE AŞIRI DERECE ŞİŞKİNDİ

Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan gazeteci John Sweeney, tören sırasında Putin'in aşırı derece güçsüz göründüğünü, yüzünün ise aşırı derece şişkin olduğunu söylediği bir tweet attı.

"PUTİN AYAKTA DURAMAYACAK KADAR ZAYIFTI"

Başka bir Twitter kullanıcısı Wallis Weaver de tören boyunca Putin'i dikkatli bir şekilde izlediğini, Putin'in ayakta duramayacak kadar zayıf, yüzünün şişik ve mutsuz göründüğünü söyledi.

KANSER HASTALIĞI NEDENİYLE AMELİYAT OLACAĞI DA İDDİALAR ARASINDA

Rusya'da bir Telegram grubunda geçen ay yapılan açıklamada Putin'inin kısa süre içinde kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı ve bir süre ortalıkta görünmeyeceği iddia edildi.