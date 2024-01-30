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Dünya

Putin'in mal varlığı açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı.

AA30 Ocak 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Putin'in mal varlığı açıklandı
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.

Putin'in 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Niva marka arabaları da bulunurken, Rus lidere ait toplam 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (yaklaşık 606 bin dolar) yer alıyor.

St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin üzerinde gelir elde etti.

RUSYA'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin'in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonunca dün onaylanmıştı.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

  • Vladimir Putin
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