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Dünya

Putin'in muhtemel Vietnam ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam'ı ne zaman ziyaret edebileceği ve ziyaret gündeminin ne olabileceği konusunda kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
Putin'in muhtemel Vietnam ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Rusya-Vietnam ilişkilerine değinen Peskov, Vietnam'ın Rusya için "iyi bir ortak" olduğunu ifade ederek, "İkili ilişkiler için büyük umutlarımız var. Zengin potansiyelleri henüz tam olarak hayata geçirilmedi. Bu nedenle yapacak bazı işlerimiz var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, Rus liderin Vietnam'ı ne zaman ziyaret edebileceği ve ziyaret gündeminin ne olabileceği konusunda kesin bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

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