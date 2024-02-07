Putin'in Türkiye ziyareti Batı'da gündem oldu! 2022'den bu yana bir ilk olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Putin'in ziyretine yönelik Rusya tarafından en son Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov açıklamada bulundu. Malta'da temaslarda bulunan Dışişleri Hakan Fidan da ziyarete ilişkin bilgilendirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dünya Putin'in Türkiye ziyaretine odaklandı. Birleşmiş Milletler ziyareti yakından takip edeceğini belirtirken, ABD'den de açıklama geldi. Batı, Putin'in Türkiye ziyaretinde tahıl koridorunun gündeme alınacağı beklentisine girdi.

İLKLER YAŞANACAK

Putin, ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başlattığı Şubat 2022'den bu yana ilk kez bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi ziyaret edecek. Batı ülkeleri ziyarete eleştirel baksalar da tahıl koridorunun yeniden canlanması ve müzakere masasına dönülmesi açısından olası sonuçlara odaklandı.

Malta'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin'in ziyaretinin aslında daha öncesi için planlandığını ancak bölgesel gelişmelerden dolayı geciktiğini kaydetti. Bu karşın Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Putin'in ziyaretinin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtti. Ukrayna'yı işgal girişimini başlattıktan sonra geçen iki senede pek yurt dışı ziyareti geçekleştirmeyen Putin, savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den sonra ilk kez Türkiye'ye gelecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AÇIKLAMA YAPMIŞTI

12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Putin'in ziyaretine ilişkin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de ABD'den değerlendirme yapmıştı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini kaydetti. Dujarric, tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise BM'nin Türkiye-Rusya görüşmelerine dahil olmadığını hatırlattı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Putin'in Ukrayna işgalinden bu yana bir NATO devletine gerçekleştireceği ilk ziyaretine odalanan Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP) konuya ilişkin haberinde "Türkiye, Karadeniz'deki komşuları Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştı. Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddederken, aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekledi ve Kiev'e silah sağladı. Ukrayna limanlarından güvenli geçişin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler'in tahıl anlaşmasına aracılık etmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Newsweek ise günler öncesinde yazdığı analizinde Türkiye'yi kilit bir NATO ülkesi olarak tanımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin ile Batı arasında nadir bir diplomatik köprü görevi görüyor. Ankara Rus işgalinden bu yana Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmayı reddederken Ukrayna'ya askeri malzeme desteği sağladı, 2022'de Antalya ve İstanbul'da iki ayrı barış görüşmesine ev sahipliği yaparak kendisini arabulucu olarak konumlandırdı. Türkiye aynı zamanda, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin de anahtarıydı. "