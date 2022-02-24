AA 24 Şubat 2022 Perşembe 07:16 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:51

Rusya lideri Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararına dünyadan tepki sesleri yükseldi.



BİDEN'DAN PUTİN'İN UKRAYNA'YA ASKERİ OPERASYON BAŞLATMASINA SERT TEPKİ:



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: PUTİN, UKRAYNA'YA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞ BAŞLATTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

ABD, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE RUSYA ALEYHİNE TASLAK SUNACAK

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın operasyon başlatmasının ciddi acil bir durum olduğunu söyledi.

Güvenlik Konseyi toplantısı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyon kararı aldığına dikkati çeken Thomas Greenfield, "Putin, bu konseyin sorumluluğunu tamamen küçümseyen bir savaş mesajı verdi. Bu ciddi acil bir durum. Konseyin harekete geçmesi gerekecek ve yarın masaya bir taslak koyacağız." dedi.

Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'nde söz alan İngiltere ve Fransa daimi temsilcileri de Putin'in Ukrayna'ya yönelik aldığı operasyon kararını kınadıklarını belirterek, ABD'nin konseye sunacağı taslağa destek vereceklerini açıkladı.

BİDEN, RUSYA'YA UKRAYNA OPERASYONUNDAN DOLAYI UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLARI DUYURACAK

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: BU SAVAŞIN BİR ANLAMI YOK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

BİDEN, RUSYA'NIN DONBAS'A ASKERİ MÜDAHALESİ KONUSUNDA EKİBİNDEN BRİFİNG ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Ukrayna konusundaki son temaslarına değindi.

Psaki, "Başkan Biden, bu akşam Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan brifing aldı." ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI BİDEN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ KINANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.

New York'ta, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın talebiyle ikinci defa toplanan BMGK üyeleri, toplantının başladığı anlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasına tepki göstererek operasyonun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz burada bu Konsey'de barış arayışında buluşurken Putin bu Konsey'i tamamen küçümseyerek savaş açtı." dedi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rus saldırısını kınayarak "Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'ta askeri operasyon başlatma kararı, Ukrayna'yı askeri olarak devre dışı bırakmak, Rusya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlere kayıtsızlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun de "Ukrayna krizine barışçıl bir çözümün kapısının henüz tamamen kapanmadığını" vurguladı.

Zhang, "Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ilkelerine saygı duymaya istekli olduğunu daha önce söyledik." diye konuştu.

- UKRAYNA VE RUS DELEGELER ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, ülkesine askeri operasyon başlatan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebizia'a öfkeli ses tonuyla hitap etti. Bunun üzerine ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Kislitsa, konsey üyelerine hitaben, "Sakinlik çağrılarının zamanı geçti. Rusya devlet başkanı savaş ilan etti ve bu konseyin savaşı durdurma sorumluluğu var." şeklinde seslendi.

Oturumun durdurulması ve başkanlığın Rusya'dan alınıp BM tüzüğüne saygı duyan başka bir ülkeye verilmesi gerektiğini söyleyen Kislitsa, Rus büyükelçi Nebizia'ya dönerek "Büyükelçi, savaş suçluları için dezenfektan yok. Onlar cehenneme gidiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya adına BMGK dönem başkanlığını yürüten Büyükelçi Vasily Nebizia ise Ukraynalı delegeye hitaben, "Biz Ukrayna halkına karşı saldırgan değiliz. Sadece Kiev'deki iktidardaki askeri konseye karşıyız." diye konuştu.

Rus büyükelçi, "Şu anda yaşananlar bir savaş değil, Donbas bölgesine askeri operasyon deniyor." diye ekledi.

- "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TASARIMI ÇOK HATALI"

Rusya'ya olan tepkisini BMGK salonu çıkışında da devam ettiren Ukrayna Büyükelçisi Sergei Kislitsa, böyle bir durumda Rusya'nın dönem başkanlığının "hatalı" olduğunu söyledi.

Kislitsa, bir soru üzerine Rusya'nın başlattığı saldırının en kısa zamanda binlerce insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek "Dünyanın her şeye rağmen bir araya gelmesini ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymasını istiyorum." dedi.

Rus Büyükelçisi Nebizia'nın "Saldırıların Ukrayna halkına değil, iktidardakilere yönelik" olduğunu söylemine de tepki veren Kislitsa, Rus mevkidaşını "kelimelerle oynamakla" suçladı.

Toplantının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya'dan Ukrayna'ya karşı saldırılarını durdurmasını istemiş ve "barışa bir şans daha verilmesi" çağrısında bulunmuştu.

AB'DEN PUTİN'E ÇAĞRI: BU SAVAŞI DERHAL DURDURUN



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

SCHOLZ, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİNİN HAKLI ÇIKARILAMAYACAĞINI BELİRTTİ



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "kaba eylemi"ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.