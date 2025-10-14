İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8274
  • EURO
    48,5125
  • ALTIN
    5594.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rajoelina ulusa seslendi! ''Anayasa'' vurgusu yaptı
Dünya

Rajoelina ulusa seslendi! ''Anayasa'' vurgusu yaptı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar ve darbe söylentilerinin ortasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki krizin çözümünün 'anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden' geçtiğini belirtti.

AA14 Ekim 2025 Salı 07:14 - Güncelleme:
Rajoelina ulusa seslendi! ''Anayasa'' vurgusu yaptı
ABONE OL

Rajoelina, sosyal medyadan paylaşılan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını yineledi.

Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.

Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Fransız ulusal radyosu RFI'nin haberine göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayının ardından bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ederek, önce La Reunion Adası'na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.