İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3275
  • EURO
    18,2794
  • ALTIN
    1026.93
  • BIST100
    2538.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rakka'da Esed rejimi güçlerini taşıyan araca saldırı: 13 kişi öldü
Dünya

Rakka'da Esed rejimi güçlerini taşıyan araca saldırı: 13 kişi öldü

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 06.30'da ülkenin doğusundaki Rakka iline bağlı el-Cire bölgesinde Esed rejimi güçlerini taşıyan bir aracın silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Haberde, 11'i rejim ordusu unsuru 13 kişinin öldüğü ileri sürülerek 3 rejim unsurunun yaralandığı aktarıldı.

Haberde, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Esed rejimi 6 Mart'ta da Suriye'nin orta kesimindeki Palmira (Tedmur) Çölü'nde silahlı saldırıda aralarında subayların da bulunduğu 13 rejim ordusu mensubunun öldüğünü, 18'nin yaralandığını ileri sürmüştü.

Öte yandan ülkenin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin, zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef aldığı biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.