Rakka'da halk terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti
Suriye'nin Rakka ilinde halk, en son bölgede yaşayan bir sivili öldüren terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.
- DHA
Al-Mansurah'ta baskılardan ve ölüm tehditlerinden bıktıklarını söyleyen kalabalık bir grup örgütün kontrol noktası olarak kullandığı yerleri ateşe verdi, yürüyüş düzenledi. Halk bu bölgede örgütün üs olarak kullandığı bir binayı da tahrip etti.
Yaşananlar ise gösteriye katılanlarca cep telefonuna kaydedildi.
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