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Dünya

Rama: Türkiye yapılması gerekeni yapacaktır

Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 'Depremzedelerin aileleri bunun üstesinden gelecek. Çünkü deprem bölgesinin yeniden yapılanması söz konusu olduğunda hiç şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümet yapılması gerekeni yapacaktır.' dedi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 01:34 - Güncelleme:
Rama: Türkiye yapılması gerekeni yapacaktır
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok korkunç bir trajedi olduğunu söyledi. Rama ayrıca, "Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Türk hükümeti yapılması gerekeni yapacaktır. dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN YANINDAYIZ"

Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Rama, AA muhabirine açıklamada, "Bu trajedi hayatta kelimelerin asla ifade edemediği şeylerden biridir. Biz Türk milletinin yanındayız ve depremzedeler için dua ediyoruz." dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİ YAPILMASI GEREKENİ YAPACAKTIR"

Türkiye'nin sıkıntıların üstesinden geleceğine işaret eden Rama, "Depremzedelerin aileleri bunun üstesinden gelecek. Çünkü deprem bölgesinin yeniden yapılanması söz konusu olduğunda hiç şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümet yapılması gerekeni yapacaktır. Bunu Arnavutluk'ta gördük ve yaptıkları inanılmazdı. Elbette depremin ve etkilediği alanın büyüklüğü Arnavutluk'taki depremle karşılaştırılamaz ama bence tüm uzmanlık ve irade Türkiye'de var." değerlendirmesinde bulundu.

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