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Rasulayn'da bomba imha çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlerde tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.

  • AA
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Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan bölgelerde, sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit ve imha faaliyetleri sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ve kırsalından çekilmeden önce çok sayıda evi bombalarla tuzaklamıştı.

Bu kapsamda SMO askerleri, terörden kurtarılan bölgelerde tespit ettikleri patlayıcıları, bombaları ve EYP'leri sivillerden uzak noktalarda güvenli şekilde imha ediyor.

AA, SMO'nun Rasulayn'daki bomba imha çalışmalarını görüntüledi.

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