İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Kasım 2020 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4132
  • EURO
    9,8032
  • ALTIN
    510.491
  • BIST100
    1138.41
Dünya

Rasulayn'da terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde sebze pazarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 4 sivil yaralandı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 14:11
ABONE OL

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1'inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.