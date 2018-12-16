Rasulayn'da teröristler, olası hava harekatında yakmak için lastik topluyor

Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca Suriye'nin Haseke ili ve çevre ilçelerinden toplanan araç lastikleri, kamyonlarla Rasulayn'a getirildi. İlçedeki depoya konulan lastiklerin, Türkiye'nin Rasulayn'a olası hava harekatını başlatmasıyla teröristlerce yakılarak, görüşün engellenmesi için kullanılacağı öne sürüldü.

Öte yandan teröristlerin, ilçe merkezinde de kazıları hızlandırdığı belirtildi. Büyük iş makineleriyle siper ve mevziler kazan teröristlerin, şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı kaydedildi. Kepçeyle kazılan bölgelerin de çatışmalarda hasar görmemesi için beton kirişlerle güçlendirildiği belirtildi.

Bu arada Rasulayn bölgesinde çok sayıda ailenin kenti terk etmek istediği, ancak PKK/PYD'li teröristlerin bunlara kalmaları için baskı uyguladığı, bazı ailelerin terör örgütüne yüksek miktarda para vererek güvenli bölgelere gittikleri öğrenildi.