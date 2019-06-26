Ravanchi: ABD, İran´a karşı bir ekonomik savaş açtı

CNN´e konuşan Ravanchi, "ABD´nin İran üzerinde kurduğu ekonomik baskı uluslararası yasalara göre bir savaş suçuna dönüştü" dedi ve ABD´nin ekonomik baskılarının daha önce görülmemiş bir düzeye yükseldiğine işaret etti.

Ravanchi, İran´ın göz korkutma, zorlama ve sistemli baskıları kabul etmediğini ifade ederek, "Ülkemize bir askeri operasyon yapılması halinde, kesinlikle karşılık vereceğiz" dedi.