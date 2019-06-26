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Ravanchi: ABD, İran´a karşı bir ekonomik savaş açtı

İran´ın Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi Majid Takht Ravanchi, ABD´nin İran´a karşı tam teşekküllü bir ekonomik savaş ilan ettiğini söyledi.

  • DHA
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CNN´e konuşan Ravanchi, "ABD´nin İran üzerinde kurduğu ekonomik baskı uluslararası yasalara göre bir savaş suçuna dönüştü" dedi ve ABD´nin ekonomik baskılarının daha önce görülmemiş bir düzeye yükseldiğine işaret etti.
 
Ravanchi, İran´ın göz korkutma, zorlama ve sistemli baskıları kabul etmediğini ifade ederek, "Ülkemize bir askeri operasyon yapılması halinde, kesinlikle karşılık vereceğiz" dedi.
 

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

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