Refah tünelinde Sisi katliamı
Mısır’ın darbeci lideri Sisi, Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınırı’ndaki tünelleri zehirli gazla hedef aldı. Kaçakçılık bahanesiyle gerçekleştirilen hain saldırıda 2 Filistinli öldü, 9 kişi de tünelde mahsur kaldı.
Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren darbeci Sisi, Gazze Şeridi ile ülkesi arasındaki sınırda Filistinlilere yönelik akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdi. Sisi’ye bağlı güçler Refah Sınırı’nda yer alan ve Filistinlilerin İsrail ablukası karşısında dünyaya açılan tek noktası olan tünellere, ‘kaçakçılık’ yapıldığı gerekçesiyle, kimyasal gazla saldırdı. Biri polis toplam iki kişinin hayatını kaybettiği tünelde 9 işçinin de mahsur kaldığı öğrenildi.
BİLİNMEYEN ZEHİR
Gazze’deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü Iyad Al Bozum tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar akşamı Gazze ile Mısır arasında ticari malların geçişinde kullanılan bir tünelde iki Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin sınır üzerindeki tünelde kontrol amacıyla görev yapan 39 yaşındaki Gazzeli polis Raid Al Ekar olduğu duyurulurken, ölümlere zehirli gazın yol açtığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, sivil savunma ekiplerinin tünelde iki güvenlik görevlisini kurtararak hastaneye kaldırdığı aktarıldı, Bozum ayrıca gazın kimyasal olarak araştırıldığını fakat daha önce bu tür bir bileşenle karşılaşmadıklarını dile getirdi.
İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Fransız AFP ajansına konuşan Filistin güvenlik yetkilileri ise ticari malların kaçak olarak Gazze’ye geçirildiği tünelin Sisi’nin ordusu tarafından zehirli gaz yüklü bombalarla hedef alındığını bildirdi. Tünelde 9 işçinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, sivil savunma ekiplerinin kaybolan işçileri kurtarmak için tünele girdiğini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Gazlı katliam ile ilgili Mısır tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Gazze’nin can damarları
Terör devleti İsrail’in 2006’dan bu yana ablukası altında bulunan Gazze’nin temel geçim maddelerine tek erişim noktası olan Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı, hafta sonu darbeci Sisi yönetimi tarafından kapatılmıştı. Refah’ta geçişlerin durması üzerine Filistinliler için dünyaya açılan tek nokta olarak, kenti Mısır’a bağlayan tüneller kalıyor.
Söz konusu tüneller aracılığıyla abluka altındaki Gazze’ye pek çok temel ihtiyaç maddesi giriş yaparken, bölgede İsrail’in müttefiki konumundaki darbeci Sisi terör devletinin baskıları sonucu geçişleri engellemeye çalışıyor.
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