Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 208. gününde sürüyor.
06:17 New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı
05:35 Venezuela'da yüzlerce öğrenci Filistin'e destek için yürüdü
01:37 Hamas heyeti Çin'de, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştü
01:27 DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının "insani bir felaket" olacağı uyarısında bulundu
01:12 Boykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde düştü
00:52 Blinken, Beyt Hanun kapısından Gazze'ye ulaşacak ilk Ürdün yardım kafilesinin çıkışına tanık oldu
00:49 ABD Savunma Bakanı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını söyledi
00:33 İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
00:02 Katar Başbakanı, Filistinli mevkidaşıyla Gazze'deki savaşın durması için yürütülen çalışmaları görüştü