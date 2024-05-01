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Dünya

DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının ''insani bir felaket'' olacağı uyarısında bulundu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 208 gündür aralıksız devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50 - Güncelleme:
DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının ''insani bir felaket'' olacağı uyarısında bulundu
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Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 208. gününde sürüyor.

DSÖ, REFAH'A KAPSAMLI BİR SALDIRININ "İNSANİ BİR FELAKET" OLACAĞI UYARISINDA BULUNDU

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. "Refah'a kapsamlı bir saldırı insani bir felaket olur." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, İsrail'e bunu gerçekleştirmeme çağrısında bulundu. Ghebreyesus, tüm taraflara ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için tavsiyede bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:45 Trump, Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğini söyledi

06:17 New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı

05:35 Venezuela'da yüzlerce öğrenci Filistin'e destek için yürüdü

01:37 Hamas heyeti Çin'de, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştü

01:27 DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının "insani bir felaket" olacağı uyarısında bulundu

01:12 Boykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde düştü

00:52 Blinken, Beyt Hanun kapısından Gazze'ye ulaşacak ilk Ürdün yardım kafilesinin çıkışına tanık oldu

00:49 ABD Savunma Bakanı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı öncesi atması gereken adımları atmadığını söyledi

00:33 İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

00:02 Katar Başbakanı, Filistinli mevkidaşıyla Gazze'deki savaşın durması için yürütülen çalışmaları görüştü

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