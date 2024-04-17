İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5333
  • EURO
    34,6517
  • ALTIN
    2494.62
  • BIST100
    9590.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Reisi: İsrail'e operasyon sınırlı tutuldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin İsrail'e düzenlediği saldırıyı sınırlı tuttuğunu söyledi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Reisi: İsrail'e operasyon sınırlı tutuldu
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, başkent Tahran'da "Ordu Günü" kutlamaları töreninde yaptığı konuşmada İsrail'e saldırıyı değerlendirdi.

Reisi, "Gerçek Vaat operasyonu, İsrail'in heybetini yıkmıştır. Operasyon sınırlı tutuldu. Eğer daha güçlü saldırı düzenlenmiş olsaydı İsrail'den eser kalmayacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in istihbarat, güvenlik ve askeri alanda stratejik bir yenilgiye uğradığını kaydetti.

- İRAN SAVAŞ GEMİSİ ADEN KÖRFEZİ'NDE

Öte yandan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, ülkesinin savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde bulunduğunu ve İran'a ait ticaret gemilerine eşlik ettiğini belirtti.

İrani, "İran ordusuna ait filolar, ticari gemilerimize eskort görevi yürütüyor. Şu an Camaran savaş gemisi, Aden Körfezi'nde bulunuyor ve bu görev Kızıldeniz'e kadar devam edecek. Gemilerimize, Aden Körfezi'nden Süveyş Kanalı'na kadar refakat ediyoruz." dedi.

İranlı komutan, diğer ülkelerin gemilerini de korumaya hazır olduklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.