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Dünya

Reisi: Yaşananlar ABD için utanç kaynağı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, işgalci İsrail'in saldırısında Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağı olduğunu belirtti.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Reisi: Yaşananlar ABD için utanç kaynağı
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Görüşmede Reisi, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti.

"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

  • İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
  • gazze
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