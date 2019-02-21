10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3132
  • 6,0435
  • 228.038
  • 102.682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili öldürdü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere, 12-20 Şubat'ta yoğunlaştırdığı saldırılarda, 38 sivil yaşamını yitirdi, 100 sivil yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin, Hama ilinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 12-20 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 3 sivilin öldüğünü, 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Sivil Savunma'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada da Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, söz konusu dönemde İdlib kırsalındaki sivil yerleşimlerde 11'i kadın, 13'ü çocuk 35 kişiyi öldürdüğü, 9'u kadın, 22'si çocuk 75 sivili yaraladığı kaydedildi.

İdlib ve Hama illerine 9 gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere toplam 38 sivil öldü, 14'ü kadın 27'si çocuk olmak üzere toplam 100 sivil yaralandı.

Saldırılarda hedef alınan yerleşimlerde büyük çaplı maddi zararların meydana geldiği belirtilen açıklamada, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlenen bombardımanlarda 3 okulun hedef alındığı, bir fırının kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda sivilin evlerini terk ederek, nispeten daha güvenli bölgelere göç ettiği aktarıldı.

"BU SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR"

Açıklamada, "Son dönemde tırmanan ve sivil yerleşimleri hedef alan bu saldırılar savaş suçudur. Garantör ülkelerin vardığı ateşkesin ihlalidir. Siyasi süreci engellemektedir." ifadeleri yer aldı.

İdlib'deki yaklaşık 4 milyon sivilin korunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, garantör ülkelere rejim güçlerine baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan 'yeni KDV düzenlemesi' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'yeni KDV düzenlemesi' açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Vatandaşa 'kredi faiz oranlarında indirim' müjdesi

Vatandaşa 'kredi faiz oranlarında indirim' müjdesi

'Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti'

'Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti'

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

CHP'nin politikasını eleştirdi diye partiden ihraç edildi

CHP'nin politikasını eleştirdi diye partiden ihraç edildi

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayran bıraktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA