İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7298
  • EURO
    36,3969
  • ALTIN
    2951.4
  • BIST100
    9681.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rejim karşıtı grupların kontrolüne geçen Halep Kalesi'ne Filistin bayrağı asıldı
Dünya

Rejim karşıtı grupların kontrolüne geçen Halep Kalesi'ne Filistin bayrağı asıldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep kent merkezinde bulunan tarihi Halep Kalesi'nin duvarına dev Filistin bayrağı asıldı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
Rejim karşıtı grupların kontrolüne geçen Halep Kalesi'ne Filistin bayrağı asıldı
ABONE OL

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen kent merkezindeki Halep Kalesi'nin ön duvarında asılı olan Devlet Başkanı Beşşar Esed'in posteri indirildi.

Kalenin ana girişinin duvarına dev Filistin bayrağı ve muhaliflerin kullandığı "devrim bayrağı" asıldı.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

  • halep kalesi
  • filistin bayrağı
  • suriye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.