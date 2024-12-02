Rejim karşıtı grupların kontrolüne geçen Halep Kalesi'ne Filistin bayrağı asıldı

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen kent merkezindeki Halep Kalesi'nin ön duvarında asılı olan Devlet Başkanı Beşşar Esed'in posteri indirildi.
Kalenin ana girişinin duvarına dev Filistin bayrağı ve muhaliflerin kullandığı "devrim bayrağı" asıldı.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.