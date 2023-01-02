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Dünya

Rejim, Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, son aylarda dolar karşısında hızla değer kaybeden Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Rejim, Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti
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Rejimin Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu. Böylece Beşşar Esed rejimi, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.

2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.

  • Esed rejimi
  • Suriye lirası
  • dolar

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