Rejim, Suriye lirasını yüzde 50 devalüe etti

Rejimin Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla resmi dolar kurunu 3 binden 4 bin 500 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu. Böylece Beşşar Esed rejimi, Suriye para birimini yüzde 50 devalüe etmiş oldu.

2022'nin başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, geçen hafta karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar, 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.