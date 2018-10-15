Rejimin sıradaki hedefi Fırat’ın doğusu

Türkiye ile Rusya’nın geçen hafta Suriye’de ABD destekli terör örgütü PYD/PKK işgaline dikkat çeken açıklamalarının ardından Esad rejimi de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, sıradaki operasyon durağının PYD işgalindeki Fırat’ı doğusu olduğunu söyledi. Iraklı mevkidaşı İbrahim El Caferi ile başkent Şam’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Muallim, “İdlib’den sonraki hedefimiz Fırat’ın doğusu. Bu bölgenin, ülkenin bütün diğer yerleri gibi, Suriye’nin egemenliğine dönmesi gerek” dedi. PYD’nin işgal ettiği toraklarda anayasaya aykırı bir şekilde sözde federalizm uygulamasına geçtiğini aktaran Muallim, “Bunu talep edenler geçmişten ders çıkarmalı. Suriye’nin kararı bütün topraklarına hakim olmak” diye konuştu. Öte yandan, Muallim, Suriye-Irak sınırındaki Elbukemal kapısının sivillerin geçişine yakında açılmasını umduğunu ifade etti.

Ürdün-Suriye sınırı 3 yıl sonra açıldı

Ürdün, Suriye ile ana sınır kapısı olan Nasib Sınır Kapısı’nı 3 yıllık aranın ardından açtı. AFP haber ajansı, sivil geçişlerin sabah yerel saatle 08.00’dan itibaren başladığını bildirdi. Suriye’ye girecek kişilerin öncesinde Ürdünlü yetkililerden ‘güvenlik izni’ alması şartı koşulurken, rejimin elinde X-ray cihazları olmaması nedeniyle kontrollere yardım amacıyla Ürdün’den uzman talebinde bulunduğu ifade edildi.