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Dünya

Rektör Polania: Türkiye önemli bir güç

Kolombiya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı etkinlikleri devam ediyor. Düzenlenen programda konuşan Quindio Üniversitesi Rektörü Luis Fernando Polania, Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası ilişkilerde önemli bir güç olduğunu bildiklerini söyledi.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 08:14 - Güncelleme:
Rektör Polania: Türkiye önemli bir güç
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Kolombiya'nın Quindio yönetim bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından etkinlik yapıldı.

TMV ve Quindio Üniversitesi iş birliğinde Quindio'ya bağlı Armenia kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nın kutlanması amacıyla "Türkiye Haftası" düzenleniyor.

Bir hafta sürecek etkinliklerde Türk tarihi ve kültürü, Türk dış politikası, Türkiye Bursları, Türk sineması gibi birçok konuda konferanslar, seminerler ve forumlar icra edilecek.

Programın açılışında konuşan Quindio Üniversitesi Rektörü Luis Fernando Polania, Türkiye'yi Kolombiya'nın kalbinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Polania, Türk kültürüne yönelik ilginin Kolombiya'da son yıllarda artarak devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası ilişkilerde önemli bir güç olduğunu bildiklerini söyledi.

Türk tarihinin ve kültürünün Kolombiya'da yeterince bilinmediğine dikkati çeken Polonia, bu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na adanmış olmasının kendileri için ayrıca mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da bu yılın Türkiye tarihi açısında önemine vurgu yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamalarına destek veren Quindio Üniversitesi ve Quindio Valiliğine teşekkür etti.

Programda konuşan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise "Yeni Yüzyılda Türk Dış Politikası" başlığıyla katılımcılara konuşma gerçekleştirdi.

Türk dış politikasının Latin Amerika'daki iş birliğinin, perspektifinin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemine işaret eden Sun, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ülkede çeşitli iş birliği ve yardım faaliyetleri yürütüyor. Türk Hava Yolları (THY) da Bogota-İstanbul arasında her gün doğrudan uçuş gerçekleştirerek iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Sun, Türk kurumlarının Kolombiya'daki yürüttüğü projelere değinerek, etkinlik nedeniyle TMV ve Ouindio Üniversitesine teşekkür etti.

Konferansın ardından TMV tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Tarih ve Kültür Varlığı" sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

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