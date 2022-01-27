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Dünya

Resmi açıklama yapıldı: Danimarka Mali'den askerlerini çekiyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Mali'deki askerlerini geri çekeceklerini duyurdu.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:04
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Mali'deki cunta yönetiminin Takuba Görev Gücü kapsamında 18 Ocak'ta konuşlanan Danimarkalı 90 askerin ülkeden ayrılması gerektiği yönünde ikinci uyarısından sonra Danimarka, askerlerini Mali'den çekme kararı aldı.

Mali'nin daveti üzerine orada olduklarını kaydeden Kofod, ''Darbeci generaller, kirli bir siyasi oyunla bize gönderdikleri daveti iptal ettiler. Biz de istişarelerden sonra askerlerimizi Mali'den çekme kararı aldık.'' ifadelerini kullandı.

Mali cunta hükümeti iki gündür arka arkaya yaptığı açıklamada, Takuba Görev Gücü bünyesinde doğudaki Menaka bölgesinde konuşlanan Danimarka askerlerinin "derhal" ülkeden ayrılmasını istemişti.

Danimarka ile askerlerin konuşlanmasına ilişkin ikili anlaşma imzalanmadığı hatırlatılan açıklamada, askerlerin Mali tarafının rızası olmadan bölgeye gönderildiği kaydedilmişti.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

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