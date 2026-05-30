30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
  Resmi geçit töreni öncesi Roma karıştı! Süvari birliğinin atları kaçtı
Resmi geçit töreni öncesi Roma karıştı! Süvari birliğinin atları kaçtı

İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:13
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak süvari birliğinin atları, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.

Atların nasıl kaçtığına ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

Bir senaryoya göre, atlar patlatılan havai fişeklerden korktu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtı.

Sosyal medya mecralarında da atların kaçışına tanık olan birçok kullanıcının, bu anları görüntülediği videolar çok sayıda kişi tarafından izlendi.

