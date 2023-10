Reyes: Türkiye ile daha da yakınlaşacağız

Kolombiya'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bogota temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında, And Parlamentosu ile ortaklaşa program düzenledi.

Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında organize edilen programa, Antalya Ak Parti Milletvekili ve And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Dr. Tuba Vural Çokal, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Ekvador Andina Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes, TMV Kolombiya temsilcisi Doç.Dr. Öner Buçukcu, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Kolombiya Koordinatörü Merve Kalınbacak ve çok sayıda davetli katıldı.

Buçukcu, buradaki konuşmasında, And Parlamentosunun 44. yılı kutlamalarına ek olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladıklarını ve And Parlamentosu üyesi ülkelerle eğitim alanında ortak çalışmanın geliştirilmesi amacıyla işbirliği anlaşması imzalandığını kaydetti.

Latin Amerika'da kısa süre içerisinde verimli projelere imza attıklarını hatırlatan Buçukcu, "Bugün imzalanan anlaşma bu durumun en güzel göstergesidir. Anlaşma ile vakfımız And Parlamentosuna üye olan ülkelerde parlamentolar düzeyinde Türkiye bilgisinin üretilmesine katkı sağlayacağı gibi yükseköğretim düzeyinde de önemli işbirlikleri geliştirilmesinde ciddi rol üstlenecek."dedi.

Buçukcu, "Henüz bir yıla rağmen Kolombiya'da önemli neticeler elde ettiğimize inanıyoruz. Benzer neticeleri Latin Amerika'nın diğer ülkelerinde de elde edebileceğimize dair inancımız tam. Bu çerçevede daha çok çalışacağız ve Türkiye'nin Latin Amerika'daki sesi olacağız. Türk bilgisinin, Türkiye bilgisinin Latin Amerika'da üretilmesine daha fazla katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Antalya Ak Parti Milletvekili ve And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Dr. Tuba Vural Çokal, And Parlamentosu'nun 44. kuruluş yıl dönümünü kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), And Parlamentosu Türk grubu olarak burada olduklarını söyledi.

Bu yıl halk olarak son derece mutlu olduklarını dile getiren Çokal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un ve Türk milletinin samimi selamlarını And Parlamentosu'nun Latin Amerika'daki üyelerine ilettik." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılını And Parlamentosu'nda Türkiye'ye ayrılan özel oturumda coşku ve gururla kutladıklarını aktaran Çokal, "Dünya diplomasisine yurtta barış dünyada barış ilkesini hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını Bogota'da andık. 100. Yıl coşkumuzu bizimle kutlayan And Parlamentosu üyelerine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çokal, organizasyonda emeği geçen Büyükelçi Sun, TMV Bogota temsilcisi Buçukcu, TİKA Kolombiya Koordinatörü Kalınbacak ve Türk Hava Yolları'na (THY) teşekkür etti.

- "DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"

TMV ile And Parlamentosu arasında imzalanan işbirliğinin önemine değinen Çokal, şunları söyledi:

"Bu bağlamda yapacağımız anlaşmalarla ve geliştireceğimiz işbirliğini önce ülkemize sonra da bölgemize olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde (BM) defaatle dediği gibi dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Gözlemci üyesi olduğumuz And Parlamentosu'na Latin Amerika ve Karayipler diplomasisini ayrıcalıklı konumda görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girişimci ve insani dış politika anlayışımızla dünyanın her tarafına ulaşmaya gayret ediyoruz."

Türkiye Yüzyılı'nı kutladıklarını hatırlatan Çokal, "Türkiye Yüzyılı istikbalin, istiklalin, kalkınmanın, güvenin, gücün sürdürülebilirliğin yüzyılıdır. Şanlı tarihimizin bıraktığı mirası geleceğe taşıyarak Türkiye yüzyılını millete sevdalı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşa ediyoruz ve etmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

And Parlamentosu Başkanı Cristina Reyes de Maarif Vakfı ile eğitim alanında işbirliğini güçlendirecek anlaşmaya imza attıklarını dile getirerek, "Bölgedeki öğrencilerin daha fazla eğitim imkanı bulacağı verimli bir anlaşma imzaladık. Karşılıklı güven ve kültürel paylaşım sağlayacak bu anlaşma vesilesiyle potansiyeli büyük Türkiye ile daha da yakınlaşacağız." ifadelerini kullandı.