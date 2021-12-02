Rezaletin belgeleri ortaya çıktı! CIA çalışanları küçük çocukları böyle istismar etmiş

star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:45

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla yüzlerce dahili CIA raporunu elde eden BuzzFeed News, bazı raporlara yansıyan rezaletlerden birini kamuoyuyla paylaştı.



2004'ten 2019'a kadar uzanan belgeler ve bunlara erişim elde etmek yaklaşık on yıl sürdü. Belgelerde en az 10 CIA çalışanının çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına karıştığı, belge ve kanıtlara rağmen yalnızca birinin suçla itham edildiği tespit edildi.

CIA REZALETİ GİZLEDİ

Belgelere göre, 10 CIA görevlisinden biri "iki yaşında kimliği belirsiz bir kız çocuğunu istismar etti" ve altı yaşındaki bir çocuğu da istismar ettiğini itiraf etti. Çalışan ajanstan kovuldu, ancak hiçbir zaman suçlanmadı.

İkinci bir çalışanın, kurbanların anneleri tarafından kaydedilen çocukların videolarını satın aldığı iddia edildi. Bu olay istifasına yol açtı, ancak yine herhangi bir şekilde suçlama yapılmadı. Bir diğer, aslında gizli görevdeki bir çocuğu istismar etmeye çalışırken yakalandı. Yine hiçbir suçlamada bulunulmadı.

BuzzFeed'e göre, çocuklara yönelik cinsel suçlardan fiilen suçlanan tek CIA çalışanı da gizli materyalleri yanlış kullanmaktan soruşturma altındaydı.

İsmi açıklanmayan eski bir yetkili BuzzFeed'e, CIA'nın olaylarla dahili olarak ilgilenmeyi tercih ettiğini çünkü bir suçla suçlanan çalışanların "kaynakları ve yöntemleri açıklamaya zorlanabileceğini" söyledi.

İLK BELGELER DEĞİL

Bu, CIA'de çocuklara yönelik cinsel suç sorununun ve teşkilatın bununla dışarıdan ilgilenme konusundaki isteksizliğini gösteren belgelerin ilk yayınlanışı değil.

2015 yılında Vice News, CIA'in personeli tarafından işlendiği iddia edilen çocuk istismarı ve çocuk pornografisi suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren FOIA talepleri aracılığıyla da belgeler elde etti.

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