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Riyad Sudanlı çocukları Yemen’de savaştırıyor

Suudi Arabistan’ın, Sudanlı çocuklarını 10 bin dolar karşılığında Yemen’de savaştırdığı iddia edildi.

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New York Times’ın haberine göre Suudi Arabistan’ın çatışmalarda kullanmak için para karşılığı 2016’da Yemen’deki savaşa gönderdiği çocuklardan 16 yaşındaki Hager Shomo Ahmed, ailesinin para karşılığında Yemen’deki savaşa gönderdiğini söyledi. Ahmed, “Aileler, hayatlarını değiştirecek tek yolu erkek çocuklarını bu savaşa gönderip onlara para getirmesi olarak görüyordu” dedi.      

14 BİN SUDANLI ÇOCUK

Haberde, Yemen’e para karşılığı savaşmak için giden Sudanlı grupların birçoğunun, iç savaş nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği Darfur’da çatışan taraflardan olduğu aktarıldı. Haberde, yaklaşık 4 yıl boyunca 14 bin civarında Sudanlının Yemen’de savaştığı belirtildi. Yemen’de savaşan ve daha sonra ülkelerine dönen beş kişinin ifadesine göre, Sudan’dan savaşmak için Yemen’e gönderilen grupların en az yüzde 20’sini 14-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Haberde, Suudi Arabistan’ın Yemen’de savaştırdığı Sudanlı çocuklara aylık 480 dolar ödediği ve bu ödemelerin Suudi Arabistan’ın sahibi olduğu Sudan Faysal İslami Bankası üzerinden yapıldığı aktarılırken, Yemen’de savaşan kişilerden her birine tek seferlik yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öne sürüldü.  

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