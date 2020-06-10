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Dünya

Roketsan'dan Pakistan'a gıda yardımı: ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaşacak

Türk savunma sanayi şirketi Roketsan, Türk Kızılay aracılığıyla 1000 Pakistanlı aileye temel gıda paketi yardımında bulundu.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:46
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Pakistan'ın Ravalpindi kentinde yapılan gıda yardımı dağıtım etkinliğine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo katıldı.

AA muhabirine konuşan Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan işini kaybedenler, dükkanlarını kapatanlar, yevmiyeli çalışanlar ile yetim ailelerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Camilo, Roketsan tarafından Türk Kızılaya bağışlanan yardımların İslamabad, Ravalpindi, Karor ve Faysalabad kentlerinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırılacağını kaydetti.

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