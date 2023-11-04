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Dünya

Roma'da toplanan binlerce kişiden Filistin'e destek protestosu

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü. Başkentin işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de bir araya gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti, Filistin'le dayanışma mesajı verdi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Roma'da toplanan binlerce kişiden Filistin'e destek protestosu
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Başkentin işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de bir araya gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti, Filistin'le dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atarken İtalyan hükümetini de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto etti.

Göstericiler, "Yeter" yazılı dövizlerle İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.

Roma'daki gösteriye katılan soyadını vermek istemeyen Anna, "Bugün Filistin için mücadele adına buradayız. Bu mücadelemizi meydanlara taşımak için buradayız çünkü paralarımız, askeri harcamalara, silah üretimine gitmemeli. Aksine sosyal harcamalara, öğrencilere konut yapmaya, sağlığa, kamu harcamalarına gitmeli." dedi.

Yıllardır İtalya'da yaşayan Mısırlı Aber de "Ben barış istiyorum, sadece barış, başka bir şey değil. Çocuklar, kadınlar, sivillerin bu savaşla bir alakası yok. Çok sayıda çocuk öldürülüyor. Çok fazla. İnsanlık nerede? Bunları görünce kalbim parçalanıyor. Dünyada güvenlik yok." diye konuştu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da yaklaşık 4 bin kişi, "Savaşı durdurun" sloganıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken Filistin için destek ve dayanışma sloganları atıldı.

Diğer yandan, Milano'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de "Batı değerlerini koruma" ve "İsrail'e destek" gösterisi düzenledi.

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