Romanya Devlet Başkanı Iohannis: NATO varlığını artıracağız

Sputnik 27 Ocak 2022 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:24

Romanya lideri Iohannis, Güvenlik Yüksek Konseyi'nin ülkedeki NATO varlığını artırmaya yönelik adımlar atma kararını aldığını söyledi.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, "Güvenlik Yüksek Konsey toplantısında, Karadeniz bölgesindeki durumu ele aldık. Bir dizi önemli adım atmaya karar verdik. Romanya'daki NATO müttefiklerinin varlığını artırmaya yönelik somut adımlar atılacak ve hükümet, topraklarımıza olası sığınmacı dalgasını kabul etmeyi planlamaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Romanya ve Ukrayna'nın 6 bin kilometreden fazla ortak sınıra sahip olduklarını söyleyen Iohannis, bu nedenle her türlü gelişmelere hazır olmaları gerektiğini belirterek, "Coğrafi konumumuz sebebiyle bu çatışmanın tam merkezinde bulunduğumuz için NATO'nun son duruşuna destek veriyoruz" dedi.

Gerilimin diplomatik diyalogla yumuşatılabileceğini dile getiren Romanya lideri, ancak Rusya'nın görüşmeleri reddedebileceğini belirterek, "Bu yüzden ek NATO güçlerine ev sahipliği yapmaya hazırız" diye konuştu.